"Все нагнетают, что Сперцян должен почему-то уехать. А почему он должен уехать? Он прогрессирует и в следующем сезоне будет капитаном команды. Я не понимаю ажиотажа вокруг Сперцяна и всех этих разговоров, что Эдик должен обязательно уехать. Придёт "ПСЖ", как пришли за Матвеем - сядем, обсудим. Если всё всех устроит - окей", - цитирует Мусаева "Чемпионат".
Напомним, что голкипер Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" во французский "ПСЖ" этим летом за 20 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах полузащитника "быков" Эдуарда Сперцяна заинтересован ряд европейских клубов, в том числе "Ювентус" и "Боруссия Дортмунд".
В сезоне-2023/2024 Эдуард Сперцян провёл за "Краснодар" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счёт 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Мусаев: я не понимаю всех этих разговоров, что Сперцян должен обязательно уехать, придёт "ПСЖ" - сядем, обсудим
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"