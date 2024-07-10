"У Срджана были предложения, но он счастлив в "Спартаке". Он останется", - цитирует слова агента Sport24.
Напомним, что Срджан Бабич перешел в "Спартак" 21 августа 2023 года из "Альмерии", подписав с клубом контракт на 3 года. В составе московской команды футболист провел 23 матча и забил 3 мяча. Ранее игрок выступал за такие команды как "Црвена Звезда", "Фамиликан", "Войводина" и "Реал Сосьедад Б".
Трансферная стоимость Бабича оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.
Агент Бабича - о будущем игрока: он остается в Спартаке
Мануэль Стоянович, футбольный агент игрока "Спартака" Срджана Бабича, высказался по поводу будущего своего клиента.
ФК "Спартак"