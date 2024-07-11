- В нашем клубе есть встречи по трансферам, по целям на то или иное трансферное окно. Мы садимся и обсуждаем, какие позиции нам нужны для усиления, мы со своей стороны предлагаем кого-либо, клуб со своей стороны занимается поиском тех или иных игроков. И потом уже руководство, Александр Иванович и доверенные лица, вступают в процесс уточнения тех или иных возможностей. Что касается меня, то, конечно, ставят в известность. Насколько могут приехать игроки, которых я не знаю - наверное, такого не бывает, - передаёт слова Семака "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга летом 2024 года к этому моменту успел объявить о приходе в команду четверых российских футболистов. Это 24-летний атакующий полузащитник из московского "Локомотива" Максим Глушенков (трансферная компенсация - 6,3 миллиона евро), 21-летний правый защитник из "Краснодара" Сергей Волков (трансферная компенсация - 5 миллионов евро), 25-летний левый защитник из "Крыльев Советов" Юрий Горшков (трансферная компенсация - 1,26 миллиона евро) и 26-летний голкипер Евгений Латышонок из калининградской "Балтики" (трансферная компенсация - 300 тысяч евро).
Под руководством 48-летнего главного тренера Сергея Семака "Зенит" становился чемпионом в шести последних розыгрышах Российской премьер-лиги подряд.
Семак рассказал, как в "Зените" происходит согласование трансферов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о согласовании трансферов в структуре сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"