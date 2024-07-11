"Делал ли "Зенит" предложение по Чалову? Нет, не было никаких предложений. Было много разговоров в паблике, но не более. Общается ли какой-либо европейский клуб с нами по Чалову? Нет", - цитирует Бабаева "РБ Спорт".
В сезоне-2023/2024 Фёдор Чалов принял участие в 41-м матче за московский ЦСКА во всех турнирах, нападающий отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
По итогам прошлого сезона московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, новым главным тренером команды был назначен Марко Николич, ранее работавший в "Локомотиве".
В ЦСКА высказались об интересе "Зенита" и европейских клубов к Чалову
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном уходе Фёдора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА