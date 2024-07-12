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Новичок "Локомотива" Воробьев - об уходе лидеров: в футболе нет незаменимых

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Новичок "Локомотива" нападающий Дмитрий Воробьев высказался об уходе лидеров из московского клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
"Это большие игроки, большая потеря. Но в футболе нет незаменимых. Если мы будем работать как единое целое, все будет отлично и будет результат", - сказал Воробьев.

Напомним, состав "Локомотива" этим летом покинули нападающий Максим Глушенков, который по итогам прошлого розыгрыша РПЛ стал лучшим ассистентом. Креативный игрок сделал 16 голевых передач, повторив тем самым рекорд экс-зенитовца Халка. В июне Глушенкова подписал петербургский "Зенит". Также "железнодорожников" покинул в статусе свободного агента Антон Миранчук. Клуб не смог договориться с футболистом о продлении трудового соглашения. В прошедшем сезоне "Локомотив" с 53-мя набранными очками занял четвёртое место. Также команду на правах свободного агента покинули Артём Дзюба, полузащитник Рифат Жемалетдинов, защитник Станислав Магкеев и голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков. Форвард Дмитрий Воробьёв в это летнее трансферное окно перешел в "Локомотив" из "Оренбурга".

Источник: "РБ Спорт"

Локомотив Дмитрий Воробьев
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