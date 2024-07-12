"Ни с "Краснодаром", ни с каким-либо другим клубом "Крылья Советов" переговоры по трансферу Гарре не ведут. Бенхамин - наш футболист, клуб на него очень рассчитывает. Надеемся, Гарре будет помогать команде", - цитирует Андреева Sport24.
В завершившемся сезоне Бенхамин Гарре провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 25 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с самарцами рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бенхамин Гарре может перейти в "Краснодар" в летнее трансферное окно. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Игоря Осинькина сыграет на своём поле с "Зенитом".
Гендир "Крыльев Советов": ни с "Краснодаром", ни с каким-либо другим клубом мы не ведём переговоры по трансферу Гарре
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев высказался о возможном уходе Бенхамина Гарре.
Фото: ФК "Крылья Советов"