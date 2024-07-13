"В клубе нет предложений по Пересу", - приводит слова Дмитрия Андреева "РБ Спорт".
Аргентинский центральный защитник Матиас Перес выступает в составе "Оренбурга" с января 2023-го года. За трансфер футболиста клуб "Ланус" получил 1 миллион евро. Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему защитнику проявляет санкт-петербургский "Зенит".
В минувшем сезоне Матиас Перес принял участие в 27-ми матчах РПЛ в составе "Оренбурга". На его счету 7 забитых мячей и 1 голевая передача. Контракт 25-летнего Переса с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.
"Оренбург" не получал предложений по Матиасу Пересу
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев ответил на слухи о скором уходе защитника Матиаса Переса из команды.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"