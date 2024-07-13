24-летний вингер "Тальереса" и сборной Парагвая Рамон Соса интересен московскому "Спартаку". Как сообщает Metaratings, красно-белые уже контактировали со стороной футболиста с целью осуществления сделки. Сообщается, что приоритетом футболиста является переход в АПЛ, однако Соса может рассмотреть предложение из России, если ближе к закрытию трансферного окна предложение из Англии не поступит.
По данным источника, "Тальерес" оценивает своего футболиста в 20-22 миллиона евро. Сам футболист, в случае ведения переговоров, запросит зарплату в размере 3.3-3.5 миллионов евро за сезон. В январе 2023-го года "Тальересе" заплатил аргентинской "Химнасии" за трансфер Сосы 2.12 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 8+7 по системе гол+пас в 24-х матчах во всех турнирах.
Metaratings: Рамон Соса из аргентинского "Тальереса" интересен "Спартаку", его цена - 20-22 млн евро
Вингер аргентинского клуба "Тальерес" Рамон Соса может стать игроком "Спартака".
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