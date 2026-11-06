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Евсеев не возглавит "Локомотив". Стала известна причина

Стало известно, почему Вадим Евсеев не станет главным тренером "Локомотива".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Как стало известно Rusfootball.info, Вадим Евсеев не возглавит московский "Локомотив". Вероятность этого крайне мала, так как Борис Ротенберг не хочет видеть "характерного" тренера рядом с собой. В приоритете у функционера другие кандидаты.

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов будет отправлен в отставку после матча 14 тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином". Встреча состоится сегодня, 6 ноября, на домашнем стадионе московского клуба.

Напомним, что Вадим Евсеев с декабря прошлого года является главным тренером махачкалинского "Динамо".

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