Защитник сборной России попал в сферу интересов ЦСКА - источник

Фото: ФК "Ростов"

Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, 22-летний футболист привлёк внимание главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова.



Мелёхин выступает за ростовчан, контракт с которыми рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в четыре миллиона евро.



В нынешнем сезоне РПЛ защитник принял участие в 12 матчах и забил один гол.

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Ростов