Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, 22-летний футболист привлёк внимание главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова.
Мелёхин выступает за ростовчан, контракт с которыми рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в четыре миллиона евро.
В нынешнем сезоне РПЛ защитник принял участие в 12 матчах и забил один гол.
Защитник сборной России попал в сферу интересов ЦСКА - источник
ЦСКА рассматривает возможность приобретения защитника "Ростова" и сборной России Виктора Мелёхина.
Фото: ФК "Ростов"