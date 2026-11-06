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Защитник сборной России попал в сферу интересов ЦСКА - источник

ЦСКА рассматривает возможность приобретения защитника "Ростова" и сборной России Виктора Мелёхина.
Фото: ФК "Ростов"
Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, 22-летний футболист привлёк внимание главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова.

Мелёхин выступает за ростовчан, контракт с которыми рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне РПЛ защитник принял участие в 12 матчах и забил один гол.

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