Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
0 - 1 0 1
Рубин2 тайм

Аргентинские клубы проявляют интерес к нападающему ЦСКА - источник

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду может продолжить карьеру в Аргентине.
Фото: ПФК ЦСКА
Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, 25-летний форвард получил несколько вариантов трудоустройства на родине, где им активно интересуются.

Аргентинец перебрался в московский клуб из "Зенита" в январе 2026 года. Соглашение с армейцами рассчитано до июня 2030-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Гонду провёл 12 матчей, забил три мяча и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится