Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, 25-летний форвард получил несколько вариантов трудоустройства на родине, где им активно интересуются.
Аргентинец перебрался в московский клуб из "Зенита" в январе 2026 года. Соглашение с армейцами рассчитано до июня 2030-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в семь миллионов евро.
В нынешнем сезоне РПЛ Гонду провёл 12 матчей, забил три мяча и записал на свой счёт одну результативную передачу.
Аргентинские клубы проявляют интерес к нападающему ЦСКА - источник
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду может продолжить карьеру в Аргентине.
Фото: ПФК ЦСКА