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0 - 1 0 1
РубинЗавершен

"Ну-ка быстро вышли к трибуне!" Болельщики "Локомотива" обратились к игрокам

Болельщики "Локомотива" выразили недовольство после домашнего поражения от "Рубина" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Сразу после финального свистка фанаты потребовали, чтобы футболисты подошли к сектору активной поддержки. С трибун в адрес игроков прозвучала кричалка: "Ну-ка быстро вышли к трибуне!"

После 14 туров у "Локомотива" осталось 11 очков. Команда опустилась на 15-е место в таблице РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

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