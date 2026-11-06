Сразу после финального свистка фанаты потребовали, чтобы футболисты подошли к сектору активной поддержки. С трибун в адрес игроков прозвучала кричалка: "Ну-ка быстро вышли к трибуне!"
После 14 туров у "Локомотива" осталось 11 очков. Команда опустилась на 15-е место в таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Ну-ка быстро вышли к трибуне!" Болельщики "Локомотива" обратились к игрокам
Болельщики "Локомотива" выразили недовольство после домашнего поражения от "Рубина" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"