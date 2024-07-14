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Агент Ленини заявил, что игрок останется в "Краснодаре" до конца контракта

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Пьер Фернандес, агент игрока "Краснодара" Кевина Ленини, рассказал о будущем своего клиента в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Пока предложений по Кевину нет, у него еще год контракта с "Краснодаром" и очень большая вероятность, что он останется в клубе до окончания соглашения", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

В составе "Краснодара" Кевин Ленини провел 45 матчей в официальных турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Сертаненсе", "Оливейренсе", "Анадия" и "Шавеш". Напомним, что контракт игрока с "быками" рассчитан до 30 июня 2025 года.

Трансферная стоимость Кевина Ленини оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

В чемпионате России-23/24 "Краснодар" занял итоговое 2 место.

Кевин Ленини Краснодар Российские трансферы
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