"Пока предложений по Кевину нет, у него еще год контракта с "Краснодаром" и очень большая вероятность, что он останется в клубе до окончания соглашения", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
В составе "Краснодара" Кевин Ленини провел 45 матчей в официальных турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Сертаненсе", "Оливейренсе", "Анадия" и "Шавеш". Напомним, что контракт игрока с "быками" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Трансферная стоимость Кевина Ленини оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.
В чемпионате России-23/24 "Краснодар" занял итоговое 2 место.
Агент Ленини заявил, что игрок останется в "Краснодаре" до конца контракта
Пьер Фернандес, агент игрока "Краснодара" Кевина Ленини, рассказал о будущем своего клиента в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"