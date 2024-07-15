"Хорхе хорошо в "Динамо", но, если придет какое-то предложение из Европы, это всегда интересно", - перебает "РБ Спорт" слова агента.
Хорхе Карраскаль, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к московскому "Динамо" летом прошлого года, перебравшись из ЦСКА. Контракт 26-летнего игрока сборной Колумбии с бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах за "Динамо", в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых пасов на партнеров. Этим летом футболист стал серебряным призером Кубка Америки в составе своей национальной команды.
Агент Карраскаля: если придет какое-то предложение из Европы, это всегда интересно
Агент полузащитника "Динамо" и сборной Колумбии Хорхе Карраскаля Пабло Боселли рассказал о будущем игрока в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"