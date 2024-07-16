"Это все во многом зависит от самих игроков. Им нужно задавать себе вопрос: "А буду ли я играть в "Зените"? Если ответ "нет", то и переходить туда не надо", - сказал Личка.
В это летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел голкипера Евгения Латышонка из калининградской "Балтики", нападающего московского "Локомотива" Максима Глушенкова, который стал лучшим ассистентом в прошлом сезоне РПЛ. Также состав сине-бело-голубых усилили двое защитников Юрий Горшков из самарских "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Личка: нужно задавать себе вопрос: "буду ли я играть в "Зените"? Если ответ "нет", то и переходить туда не надо
Главный тренер московского "Динамо" Марцела Личка высказался по поводу перехода молодых игроков в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"