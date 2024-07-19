"С 60–70?й минуты "Динамо" сдает, прогибается вниз. Не знаю в чем проблема, надо Марцелу разобраться. Учитывая состав "Динамо", они могут побороться за чемпионство, если исправят проблему с обороной. Если будут трансферы, то это еще сильнее приблизит их к золоту", - сказал Ташуев.
Напомним, в прошлом сезоне московское "Динамо" заняло третье место по итогам 30 туров, набрав 56 очков. Перед последней решающей игрой команда Марцела Лички занимала первое место, опережая "Зенит" на два балла. Для победы в чемпионате бело-голубым нужна была хотя бы ничья, но динамовцы потерпели поражение от "Краснодара" (0:1). Петербургский клуб, набрав 57 очков, в шестой раз подряд завоевал золотые медали, серебро досталось "быкам".
Новый сезон стартует уже в эту субботу, 20 июля. В первом туре "Динамо" примет на своем поле воронежский "Факел", матч начнется в 20:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев: "Динамо" может побороться за чемпионство, если исправит проблему с обороной
Бывший тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев оценил шансы "Динамо" стать чемпионом в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"