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Защитник "Оренбурга" Перес: сегодня "Спартак" был уничтожен, и мы были на голову сильнее

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Защитник "Оренбурга" Матиас Перес прокомментировал победу в 1-м туре РПЛ над "Спартаком" (2:0).
Фото: ФК "Оренбург"
"Конечно, можно сказать, что сегодня "Спартак" был уничтожен, и мы были на голову сильнее", - приводит слова Переса "СЭ".

Сегодня, 21 июля, "Оренбург" принимал на своем поле московский "Спартак" в рамках первого тура нового сезона российской Премьер-лиги. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Защитник Матиас Перес стал автором первого гола, открыв счет на 62-й минуте. А спустя всего пять минут нападающий Эмирджан Гюрлюк укрепил преимущество оренбуржцев.

В следующем туре чемпионата России "Оренбург" также дома сыграет против грозненского "Ахмата".

Матиас Перес Оренбург Спартак
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