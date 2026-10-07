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"Талант, который украшает РПЛ". Семин высказался об игроке "Спартака"

Юрий Семин оценил продление контракта Эсекьеля Барко со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, новое соглашение важным событием не только для "Спартака", но и для российского чемпионата.

- Это хорошее и большое событие для "Спартака" и российского футбола. Барко - талант, который украшает РПЛ.

Думаю, это один из самых техничных футболистов РПЛ на сегодняшний момент. Работа, которую он делает, приносит большую пользу "Спартаку". "Красно-белые", вне сомнений, конкуренты за чемпионское звание, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".

Барко выступает за "Спартак" с лета 2024 года. В 79 матчах за московский клуб полузащитник забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач. Новое соглашение аргентинца рассчитано до лета 2030 года.

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