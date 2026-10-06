Пономарев: сборная Нигерии - слабая команда, мы должны были им штук 5-6 забивать

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в товарищеском матче команд России и Нигерии.

Фото: РФС

- Мы уже почти со всеми африканскими командами сыграли. В техническом плане вроде негерийская сборная ещё ничего, но "физика" у нее просто безобразная. В обороне нигерийцы вообще играть не умеют и не любят. Слабая, слабая команда у них. Мы должны были им штук 5-6 забивать, но мы вместо этого три мяча пропустили.



Разве так можно с такой командой? Да, пускай голы пропустили случайные: первый Максименко запустил, второй - срикошетил. Но третий же они разыграли - значит, наша оборона виновата, - сказал Пономарёв.



Алина Гущина, Rusfootball.info