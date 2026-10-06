Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
2 - 2 2 2
Фарерские островаЗавершен
Молдова
0 - 2 0 2
Словакия1 тайм
Хорватия
1 - 0 1 0
ИспанияПерерыв
Албания
1 - 0 1 0
Сан-Марино1 тайм
Люксембург
0 - 2 0 2
Болгария1 тайм
Эстония
0 - 0 0 0
Исландия1 тайм
Беларусь
1 - 0 1 0
Финляндия1 тайм
Швейцария
1 - 0 1 0
Северная Македония1 тайм
Англия
2 - 0 2 0
Чехия1 тайм
Шотландия
1 - 0 1 0
Словения1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 3 3 3
НигерияЗавершен

Пономарев: сборная Нигерии - слабая команда, мы должны были им штук 5-6 забивать

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в товарищеском матче команд России и Нигерии.
Фото: РФС
- Мы уже почти со всеми африканскими командами сыграли. В техническом плане вроде негерийская сборная ещё ничего, но "физика" у нее просто безобразная. В обороне нигерийцы вообще играть не умеют и не любят. Слабая, слабая команда у них. Мы должны были им штук 5-6 забивать, но мы вместо этого три мяча пропустили.

Разве так можно с такой командой? Да, пускай голы пропустили случайные: первый Максименко запустил, второй - срикошетил. Но третий же они разыграли - значит, наша оборона виновата, - сказал Пономарёв.

Алина Гущина, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится