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Месси поучаствовал во всех трёх голах Аргентины в последней игре за сборную

Сборная Аргентины разгромила Бенин в товарищеском матче - 3:0.
Фото: Getty Images
Встреча в Буэнос-Айресе стала последней для Лионеля Месси в составе национальной команды. 39-летний форвард принял участие во всех трёх голах аргентинцев. Месси реализовал пенальти и дважды ассистировал партнёрам.

Ещё по одному мячу за сборную Аргентины забили Николас Отаменди и Нико Пас.

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