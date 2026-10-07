Матчи Скрыть

Ерохин - о Роналду: хочется, чтобы окончание карьеры было как у Месси

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Российский футболист признался, что подробно не разбирался в произошедшем, однако считает 41-летнего нападающего одной из главных фигур своего поколения.

- Глубоко не вникал в эту ситуацию, но Роналду - это один из символов поколения. Хочется, чтобы окончание карьеры в сборной у него было как у Месси.

Роналду заслуживает так же достойно и красиво завершить выступления за сборную Португалии, - цитирует Ерохина Metaratings.

7 октября сборная Аргентины сыграла с Бенином. Эта встреча стала последней для Месси в составе национальной команды.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится