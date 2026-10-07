Ерохин - о Роналду: хочется, чтобы окончание карьеры было как у Месси

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Роналду заслуживает так же достойно и красиво завершить выступления за сборную Португалии, - цитирует Ерохина Metaratings

Российский футболист признался, что подробно не разбирался в произошедшем, однако считает 41-летнего нападающего одной из главных фигур своего поколения.- Глубоко не вникал в эту ситуацию, но Роналду - это один из символов поколения. Хочется, чтобы окончание карьеры в сборной у него было как у Месси.7 октября сборная Аргентины сыграла с Бенином. Эта встреча стала последней для Месси в составе национальной команды.