Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины после товарищеского матча с Бенином.

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В своей последней игре за национальную команду 39-летний форвард помог аргентинцам победить со счётом 3:0, отметившись голом с пенальти и двумя результативными передачами.



Дебют Месси за главную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеской встрече с Венгрией. Всего он провёл за национальную команду 208 матчей и забил 126 мячей.



Вместе со сборной Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки - в 2021 и 2024 годах, а также Финалиссиму-2022. В 2008 году он стал олимпийским чемпионом в составе аргентинской команды до 23 лет.