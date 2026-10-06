По его мнению, команда Валерия Карпина слишком рано сбавила темп и позволила сопернику вернуться в игру.
- Как вам игра нашей сборной в этом матче?
- Увы, расхлябанность, разболтанность в концовке матча. Бороться 75 минут, а потом просто остановиться: забивайте, сколько хотите. Как так можно? Это просто разболтанность! И, к сожалению, тренерский штаб не повлиял на ситуацию. Надо было как-то настраивать игроков, игра длится 90 минут. Играли-то с явным преимуществом, но остановились. Почему? Надо уважать болельщиков.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: игра нашей сборной на последних минутах - это расхлябанность!
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью в товарищеском матче сборных России и Нигерии.
Фото: РФС