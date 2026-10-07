По информации Milliyet, главный тренер Окан Бурук доволен тем, как российский полузащитник прошёл период адаптации. Теперь тренерский штаб намерен чаще использовать сильные качества Батракова при развитии атак. В стамбульском клубе рассчитывают на его умение быстро принимать решения и связывать действия средней линии с нападением.
Ожидается, что в ближайших матчах 21-летний россиянин снова будет рассматриваться как игрок для стартового состава.
Батраков стал игроком "Галатасарая" 20 августа 2026 года, перейдя из "Локомотива". Стамбульский клуб заплатил за хавбека 25 млн евро, ещё до 4 млн евро предусмотрены в виде бонусов. Контракт футболиста действует до лета 2031 года.
В Турции сообщили о планах главного тренера "Галатасарая" на Батракова
В "Галатасарае" считают, что Алексей Батраков уже освоился в новой команде и готов получать более важную роль.
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