В Турции сообщили о планах главного тренера "Галатасарая" на Батракова

В "Галатасарае" считают, что Алексей Батраков уже освоился в новой команде и готов получать более важную роль.

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Ожидается, что в ближайших матчах 21-летний россиянин снова будет рассматриваться как игрок для стартового состава.



Батраков стал игроком "Галатасарая" 20 августа 2026 года, перейдя из " По информации Milliyet, главный тренер Окан Бурук доволен тем, как российский полузащитник прошёл период адаптации. Теперь тренерский штаб намерен чаще использовать сильные качества Батракова при развитии атак. В стамбульском клубе рассчитывают на его умение быстро принимать решения и связывать действия средней линии с нападением.Ожидается, что в ближайших матчах 21-летний россиянин снова будет рассматриваться как игрок для стартового состава.Батраков стал игроком "Галатасарая" 20 августа 2026 года, перейдя из " Локомотива ". Стамбульский клуб заплатил за хавбека 25 млн евро, ещё до 4 млн евро предусмотрены в виде бонусов. Контракт футболиста действует до лета 2031 года.