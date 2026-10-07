Россия впервые с Евро-2020 пропустила три гола за матч

Сборная России впервые более чем за пять лет пропустила три мяча за один матч.

Фото: РФС

Команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией в Нижнем Новгороде - 3:3. В последний раз подобное происходило на Евро-2020. Тогда российская команда под руководством Станислава Черчесова уступила Дании со счётом 1:4 в заключительном туре группового этапа.



До этого Россия провела два матча на осеннем сборе. 29 сентября команда Карпина обыграла Иран - 2:0, а 3 октября разгромила Намибию со счётом 6:0.