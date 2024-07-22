"Эмоции от дебюта в РПЛ только положительные. В матче с "Динамо" из Махачкалы было напряжённо, так как игра была тяжёлая и не повезло, что не забили больше. Будем стараться выиграть в следующих матчах", - цитирует Исаенко "Чемпионат".
Вчера, 21-го июля, подмосковные "Химки" на своём поле сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" в 1-м туре РПЛ со счётом 1:1, защитник Олег Исаенко провёл на поле 12 минут. В прошлом сезоне защитник провёл за "Химки" во всех турнирах 32 матча и отметился 2-мя забытыми мячами и 6-ю результативными передачами. Ранее Олег Исаенко выступал за "Краснодар". Рыночная стоимость 24-летнего игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.
Защитник "Химок" Исаенко: эмоции от дебюта в РПЛ только положительные
Защитник "Химок" Олег Исаекно высказался о своём дебюте в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"