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Капитан "Факела" Квеквескири: у меня уже нет надежды, что я могу попасть в сборную Грузии

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Капитан "Факела" Ираклий Квеквескири заявил, что уже не ждёт вызова в сборную Грузии.
Фото: ФК "Факел"
"У меня уже нет надежды, что я могу попасть в сборную Грузии. Это невозможно. Какая сборная? Надо оценивать адекватно. Мне уже 34. Если я буду играть еще 10 лет, то, наверное, будет такая возможность", - цитирует Квеквескири "СЭ".

В завершившемся сезоне Ираклий Квеквескири провёл за воронежский "Факел" во всех турнирах 31 матч и отметился одной голевой передачей. Всего на счету опорного полузащитника 64 встречи за воронежский клуб, 3 забитых гола и 2 голевые передачи. Ранее Ираклий Квеквескири выступал за "СКА Хабаровск", "Алашкерт", "Арарат Москва" и "Динамо Батуми". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 500 тысяч евро. Полузащитник не провёл ни одного матча за сборную Грузии.

Факел Сборная Грузии Ираклий Квеквескири
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