"Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. При наличии определённого выбора игроков они могут кого-то не заметить или поставить не на ту позицию. Поэтому с моей точки зрения порядок в "Спартаке" может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова", - цитирует Губерниева Metaratings.
Вчера, 21-го июля, московский "Спартак" на выезде уступил "Оренбургу" со счётом 0:2 - этот матч стал первым официальным для Деяна Станковича. Напомним, что в апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который руководил командой с лета 2022 года. По окончании сезона-2023/2024 новым главным тренером красно-белых стал Деян Станкович, который ранее возглавлял "Ференцварош" и "Црвену Звезду".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстал от петербургского "Зенита" на семь очков.
Губерниев: Деяна Станковича скоро выгонят из "Спартака" - порядок в клубе может навести Шалимов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Деяна Станковича в "Спартаке" должен заменить Игорь Шалимов.
Фото: "РИА Новости"