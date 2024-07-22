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Журналист Иван Карпов: исполнительный директор "Спартака" в конце месяца покинет клуб

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По информации СМИ, исполнительный директор московского "Спартака" Сергей Белых в конце месяца покинет клуб.
Фото: ХК "Авангард"
О причинах расставания 42-летнего менеджера и футбольного клуба не сообщается. В его обязанности входил контроль за вопросами, связанными с финансами, коммерцией и информационными технологиями.

Сергей Белых стал исполнительным директором "Спартака" в июле 2023 года. До прихода в структуру красно-белых работал в компании "Газпром нефть" и занимал должность генерального директора хоккейного клуба "Авангард" из города Омск.

Спартак Сергей Белых
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