"Какого бразильского футболиста я бы хотел видеть в "Зените"? У нас сейчас и так много бразильцев в команде, ха-ха. Понятно, что мы следим за бразильским рынком, но сказать конкретную фамилию я сейчас не смогу", - цитирует Оливейру "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" подписал нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова, защитников Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" и Сергея Волкова из "Краснодара", а также голкипера "Балтики" Евгения Латышонка.
Ранее сообщалось, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел может перейти в турецкий "Галатасарай", а Клаудиньо в бразильский "Фламенго". Также в СМИ появилась информация, что петербургский клуб может приобрести нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Тренер "Зенита" Оливейра: мы следим за бразильским рынком, но у нас сейчас и так много бразильцев
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Зенит"