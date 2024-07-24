Тренер "Зенита" Оливейра: мы следим за бразильским рынком, но у нас сейчас и так много бразильцев

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Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Какого бразильского футболиста я бы хотел видеть в "Зените"? У нас сейчас и так много бразильцев в команде, ха-ха. Понятно, что мы следим за бразильским рынком, но сказать конкретную фамилию я сейчас не смогу", - цитирует Оливейру "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" подписал нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова, защитников Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" и Сергея Волкова из "Краснодара", а также голкипера "Балтики" Евгения Латышонка.

Ранее сообщалось, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел может перейти в турецкий "Галатасарай", а Клаудиньо в бразильский "Фламенго". Также в СМИ появилась информация, что петербургский клуб может приобрести нападающего "Спартака" Александра Соболева.

Зенит Вильям Оливейра Российские трансферы
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