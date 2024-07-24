"Станкович подтаскивает из "Ференцвароша" игрока, потому что Амарал в астрале пребывает. А потом придет новый тренер и всех этих игроков по арендам раздаст. Ещё и очередной футболист низкого роста. Ох, мельчает "Спартак", - сказала Салихова.
В СМИ сообщили, что "Спартак" подпишет 24-летнего бразильского полузащитника из венгерского "Ференцвароша" Маркиньоса за 5 миллионов евро. Красно-белые перехватили игрока у московского "Локомотива", сообщается, что главный тренер Деян Станкович убедил бразильца выбрать именно "Спартак", а не "железнодорожников". В прошлом сезоне Маркиньос забил восемь голов и сделал 11 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Салихова: Станкович подтаскивает из "Ференцвароша" игрока, потому что Амарал пребывает в астрале
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику московского клуба.
Фото: Global Look Press