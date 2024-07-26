"Первый матч получился ужасным. Хотя не ошибись Максименко, там можно было сыграть вничью. Тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях. После игры он сам это сказал. Думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в "Спартаке". У него огромный плюс перед всеми остальными тренерами красно-белых: Деян играл в футбол на высочайшем уровне. Он же не Абаскаль, которого называли чуть-ли не лучшим специалистом российского футбола", - заявил Мостовой.
Экс-футболист сборной Сербии, победитель Лиги Чемпионов в составе миланского "Интера" Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с сезона 2024/25. В первом матче под руководством сербского специалиста красно-белые потерпели поражение. Игра 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Оренбургом" завершилась победой "горожан" (2:0).
Прошлый сезон московский "Спартак" начинал под управлением испанского наставника Гильермо Абаскаля. Руководством "красно-белых" был принято решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом в середине апреля после поражения в матче 26-го тура РПЛ от "Сочи". Сезон команда завершала под управлением исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича, который ранее входил в тренерский штаб Абаскаля.
Источник: "СЭ"
Мостовой: думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в "Спартаке". Он же не Абаскаль
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от прогресса "Спартака" под управлением нового главного тренера Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"