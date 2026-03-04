Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
18:30
ЛокомотивНе начат
Динамо
20:45
СпартакНе начат

Суд вынес приговор футболисту "Манчестер Юнайтед" - источник

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр получил условный срок по делу о драке, произошедшей несколько лет назад в Греции.
Фото: Getty Images
Суд признал футболиста виновным и назначил наказание - 15 месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Речь идёт об инциденте 2020 года на острове Миконос. Тогда британец оказался участником конфликта в одном из баров. После прибытия полиции ситуация обострилась - произошла потасовка, в результате чего Магуайр и двое его знакомых были задержаны.

Ожидается, что футболист попытается оспорить решение суда.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится