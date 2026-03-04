Суд вынес приговор футболисту "Манчестер Юнайтед" - источник

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр получил условный срок по делу о драке, произошедшей несколько лет назад в Греции.

Фото: Getty Images

Суд признал футболиста виновным и назначил наказание - 15 месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.



Речь идёт об инциденте 2020 года на острове Миконос. Тогда британец оказался участником конфликта в одном из баров. После прибытия полиции ситуация обострилась - произошла потасовка, в результате чего Магуайр и двое его знакомых были задержаны.



Ожидается, что футболист попытается оспорить решение суда.