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"СЭ": "Ростов" оценивает нападающего Егора Голенкова в 8 миллионов евро

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"Ростов" установил ценник на нападающего Егора Голенкова.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, "Ростов" готов обсуждать уход Егора Голенкова, если потенциальный покупатель предложит за него 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Егор Голенков провёл за "Ростов" во всех турнирах 39 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года. Ранее форвард выступал за самарские "Крылья Советов".

Источник: "СЭ".

Ростов Егор Голенков Российские трансферы
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