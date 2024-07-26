По информации источника, "Ростов" готов обсуждать уход Егора Голенкова, если потенциальный покупатель предложит за него 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Егор Голенков провёл за "Ростов" во всех турнирах 39 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года. Ранее форвард выступал за самарские "Крылья Советов".
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Ростов" оценивает нападающего Егора Голенкова в 8 миллионов евро
"Ростов" установил ценник на нападающего Егора Голенкова.
Фото: "Чемпионат"