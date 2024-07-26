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Агент полузащитника "Спартака" из Субботицы Тодороски: несколько клубов из России проявляют интерес к игроку

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Полузащитник "Спартака" из Субботицы Андрей Тодороски может перейти в российский клуб.
Фото: GETTY IMAGES
"Это правда, что несколько клубов из России проявляют интерес к Андрею. Мы ведем переговоры", - цитирует агента игрока "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что полузащитник "Спартака" из Субботицы Андрей Тодороски интересен махачкалинскому "Динамо" и еще одному российскому клубу. В прошлом сезоне Тодороски провел во всех турнирах 38 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт сербского полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Российские трансферы Спартак Суботица
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