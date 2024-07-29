- Варианты из России были, но они не устроили Владимира. У него есть желание остаться в России. Здесь у него семья, плюс он знаком с РПЛ. И после работы в «Спартаке» Владимир хочет доказать, что он не ноунейм, а успешный отрезок с красно-белыми не был случайностью. На данный момент Слишковича не интересуют варианты за границей, только клубы из России.
Напомним, Владимир Слишкович временно возглавил московский "Спартак" после увольнения в середине апреля этого года главного тренера Гильермо Абаскаля. Под руководством 41-летнего специалиста команда финишировала в РПЛ на 5-й строчке в турнирной таблице. В конце мая красно-белые объявили об уходе Слишковича и назначении на пост наставника Деяна Станковича.
При Станковиче "Спартак" провел в чемпионате России два матча, в которых потерпел одно поражение и одержал одну победу со счетом 0:2 и 3:1 соответственно.
Источник: "СЭ"
Агент: Слишкович хочет доказать, что он не ноунейм. Его не интересуют варианты за границей, только клубы из России
Агент Марьяна Кашчелан, работающая с экс-тренером московского "Спартака" Владимиром Слишковичем, рассказала о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"