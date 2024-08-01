Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
ДинамоЗавершен
Ахмат
4 - 1 4 1
Нижний НовгородЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Тороп взял на себя вину за победный мяч "Краснодара": гол был мой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп подвел итоги матча против "Краснодара" в рамках 1 тура Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
- Как матч выдался для вас?

- Очень тяжелое начало было, нас поддавили, во втором тайме мы пропустили ненужный гол, нам пришлось отыгрываться, отодвинули игру от своих ворот. Появились моменты у ворот соперника, но что-то не получилось, где-то не повезло. Это футбол.

- Мне показалось, что газон не лучшего качества. На ваш взгляд, каким был газон?

- Нормальный газон. Даже если отходить от этого, две команды были в одинаковой ситуации. Это не оправдание.

- Какая задача у ЦСКА в Кубке России?

- Победа в финале.

- Уверены ли игроки, что хватит сил на два турнира?

- Мне кажется, да. Нам надо каждый матч побеждать, идти от матча к матчу. Конечно, есть глобальные задачи, хочется выиграть чемпионство и Кубок России.

- Как оцените сегодня игру "Краснодара"? Насколько они сегодня давили?

- Они давили хорошо, моментами нам везло. Считаю, что гол был мой, если бы занял правильную позицию, то мог бы потащить.

- Что в перерыве говорил тренер, настраивая команду на второй тайм?

- Он отметил наши ошибки, подсказал, как надо играть.

- У вас был первый выезд в Ростов, сейчас Краснодар, потом домашний матч с "Оренбургом", потом снова Краснодар, не надоедают ли путешествия?

- Мне кажется, что лучше так, потому что потом будет полегче график.

- Когда идешь в единоборства, что ты чувствуешь с психологической точки зрения? Становится ли тебе легче с каждым матчем?

- У меня не было никакого давления, как играл, так и играю.

Владислав Тороп ЦСКА Краснодар Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится