Тороп взял на себя вину за победный мяч "Краснодара": гол был мой

Фото: ПФК ЦСКА

- Очень тяжелое начало было, нас поддавили, во втором тайме мы пропустили ненужный гол, нам пришлось отыгрываться, отодвинули игру от своих ворот. Появились моменты у ворот соперника, но что-то не получилось, где-то не повезло. Это футбол.- Нормальный газон. Даже если отходить от этого, две команды были в одинаковой ситуации. Это не оправдание.- Победа в финале.- Мне кажется, да. Нам надо каждый матч побеждать, идти от матча к матчу. Конечно, есть глобальные задачи, хочется выиграть чемпионство и Кубок России.- Они давили хорошо, моментами нам везло. Считаю, что гол был мой, если бы занял правильную позицию, то мог бы потащить.- Он отметил наши ошибки, подсказал, как надо играть.- Мне кажется, что лучше так, потому что потом будет полегче график.- У меня не было никакого давления, как играл, так и играю.