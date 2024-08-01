- Как матч выдался для вас?
- Очень тяжелое начало было, нас поддавили, во втором тайме мы пропустили ненужный гол, нам пришлось отыгрываться, отодвинули игру от своих ворот. Появились моменты у ворот соперника, но что-то не получилось, где-то не повезло. Это футбол.
- Мне показалось, что газон не лучшего качества. На ваш взгляд, каким был газон?
- Нормальный газон. Даже если отходить от этого, две команды были в одинаковой ситуации. Это не оправдание.
- Какая задача у ЦСКА в Кубке России?
- Победа в финале.
- Уверены ли игроки, что хватит сил на два турнира?
- Мне кажется, да. Нам надо каждый матч побеждать, идти от матча к матчу. Конечно, есть глобальные задачи, хочется выиграть чемпионство и Кубок России.
- Как оцените сегодня игру "Краснодара"? Насколько они сегодня давили?
- Они давили хорошо, моментами нам везло. Считаю, что гол был мой, если бы занял правильную позицию, то мог бы потащить.
- Что в перерыве говорил тренер, настраивая команду на второй тайм?
- Он отметил наши ошибки, подсказал, как надо играть.
- У вас был первый выезд в Ростов, сейчас Краснодар, потом домашний матч с "Оренбургом", потом снова Краснодар, не надоедают ли путешествия?
- Мне кажется, что лучше так, потому что потом будет полегче график.
- Когда идешь в единоборства, что ты чувствуешь с психологической точки зрения? Становится ли тебе легче с каждым матчем?
- У меня не было никакого давления, как играл, так и играю.
Тороп взял на себя вину за победный мяч "Краснодара": гол был мой
Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп подвел итоги матча против "Краснодара" в рамках 1 тура Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА