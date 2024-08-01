"Кроме хорошо исполненного штрафного не увидел в Барко ничего великолепного. Когда интересовался, кто это, общее мнение было такое, что он часто слишком тянет одеяло на себя. Скоро все это увидят. Будет финтить, водиться. Он лучше, чем Угальде, но не думаю, что так хорош", – сказал Червиченко.
Московский клуб объявил о переходе атакующего полузащитника Эсекьеля Барко в конце июля. В своём дебютном матче 2-го тура РПЛ против подмосковных "Химок" (3:1) аргентинец забил первый гол за красно-белых прямым ударом со штрафного. По оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость новобранца спартаковцев составляет 9 миллионов евро, контракт с 25-летним игроком рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: не увидел в Барко ничего великолепного, он часто слишком тянет одеяло на себя
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о новом игроке красно-белых аргентинском полузащитнике Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"