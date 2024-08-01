Лукас Вера - об уходе из "Оренбурга": я успел нормально попрощаться

Полузащитник "Химок" Лукас Вера рассказал о том, как его бывшие партнеры по "Оренбургу" отнеслись к его уходу в подмосковную команду.

Фото: ФК "Химки"





Напомним, что Лукас Вера перешел в подмосковную команду 10 июля, подписав контракт на 2 года. За "Химки" футболист успел провести 2 матча, в которых не отметился результативными действиями. В "Оренбурге" игрок выступал на протяжении 2 сезонов, в течение которых он провел 60 матчей, забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач.



Трансферная стоимость Лукаса Веры оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро. "Я успел нормально попрощаться с ребятами, рассказал, что мной интересуются "Химки" и что я принял предложение. Конечно, я рад за их успехи, они молодцы", - цитирует слова Веры "РБ Спорт" Напомним, что Лукас Вера перешел в подмосковную команду 10 июля, подписав контракт на 2 года. За "Химки" футболист успел провести 2 матча, в которых не отметился результативными действиями. В "Оренбурге" игрок выступал на протяжении 2 сезонов, в течение которых он провел 60 матчей, забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач.Трансферная стоимость Лукаса Веры оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.