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Лукас Вера - об уходе из "Оренбурга": я успел нормально попрощаться

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Полузащитник "Химок" Лукас Вера рассказал о том, как его бывшие партнеры по "Оренбургу" отнеслись к его уходу в подмосковную команду.
Фото: ФК "Химки"
"Я успел нормально попрощаться с ребятами, рассказал, что мной интересуются "Химки" и что я принял предложение. Конечно, я рад за их успехи, они молодцы", - цитирует слова Веры "РБ Спорт".

Напомним, что Лукас Вера перешел в подмосковную команду 10 июля, подписав контракт на 2 года. За "Химки" футболист успел провести 2 матча, в которых не отметился результативными действиями. В "Оренбурге" игрок выступал на протяжении 2 сезонов, в течение которых он провел 60 матчей, забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач.

Трансферная стоимость Лукаса Веры оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

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