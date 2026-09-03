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В сборной Аргентины определились с главным кандидатом на номер Месси - источник
Сегодня, 02:45
После завершения карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины футболка с десятым номером может перейти к Николасу Пасу.
Фото: Getty Images
Как сообщает ESPN со ссылкой на комментатора Федерико Буэно, полузащитник итальянского "Комо" считается основным кандидатом на получение знаменитой "десятки".
На чемпионате мира 2026 года Пас выходил за национальную команду под 18-м номером. Источник утверждает, что при сохранении нынешнего тренерского штаба во главе с Лионелем Скалони именно 21-летнему хавбеку могут доверить номер Месси.
Примечательно, что в "Комо" аргентинец уже играет с "десяткой".
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Сборная Аргентины
Лионель Месси
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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