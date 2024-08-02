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Кузьмичев - о Джикии: наверное, те предложения, которые поступали, не совсем его устроили

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Бывший заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев высказался о продолжении карьеры центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Наверное, те предложения, которые поступали, не совсем его устроили. Георгий когда-нибудь сам ответит. Он находится в хорошей форме, тренируется самостоятельно, и с пониманием того, что в любой момент нужно будет присоединиться к команде", - сказал Кузьмичев.

В конце прошлого сезона руководство "Спартака" отказалось продлевать контракт с 30-лентем защитником. В настоящее время Джикия находится в статусе свободного агента и рассматривает варианты для продолжения карьеры. По последней информации, фигурирующей в СМИ, футболист может присоединиться с самарским "Крыльям Советов". Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 3,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings

Георгий Джикия
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