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Председатель совета директоров "Динамо" Гафин: мы продолжаем работать над точечным усилением

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы ждем нашего нового нападающего Маухуба из Марокко, который присоединится к нам после выступления на Олимпиаде. И мы продолжаем работать над точечным усилением", - цитирует Гафина "СЭ".

В летнее трансферное окно московское "Динамо" подписало на правах свободного агента голкипера Андрея Лунева, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанский "Карабах". Также стало известно, что в ближайшее время клуб официально объявит о трансфере нападающего Мехди Маухуба.

Летом бело-голубых на правах свободных агентов покинули голкипер Антон Шунин и нападающий Фёдор Смолов, присоединившийся к "Краснодару". Вчера, 3-го августа, команда Марцела Лички на выезде одержала победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:0.

Динамо Дмитрий Гафин Российские трансферы
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