"Мы ждем нашего нового нападающего Маухуба из Марокко, который присоединится к нам после выступления на Олимпиаде. И мы продолжаем работать над точечным усилением", - цитирует Гафина "СЭ".
В летнее трансферное окно московское "Динамо" подписало на правах свободного агента голкипера Андрея Лунева, который в прошлом сезоне выступал за азербайджанский "Карабах". Также стало известно, что в ближайшее время клуб официально объявит о трансфере нападающего Мехди Маухуба.
Летом бело-голубых на правах свободных агентов покинули голкипер Антон Шунин и нападающий Фёдор Смолов, присоединившийся к "Краснодару". Вчера, 3-го августа, команда Марцела Лички на выезде одержала победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:0.
Председатель совета директоров "Динамо" Гафин: мы продолжаем работать над точечным усилением
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Динамо"