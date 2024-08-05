- Вендел. Потом молодой бразилец из "Зенита". Педро. Блин, машина, конечно! Обыграть один в один для него вообще не проблема. Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает. Два уже из "Зенита"? Ну а что делать? Питерцы покупают игроков за бешеные деньги. Само собой, там уровень очень серьёзный. Третий - Кордоба. Для "Краснодара" он - полкоманды. Спиной прикрывает, один в один обыгрывает, может убежать. Голы забивает, в отборе хорош. Очень стоящий футболист, - приводит слова Дзагоева "СЭ".
26-летний бразильский полузащитник Маркус Вендел выступает за петербургский "Зенит" с октября 2020 года, сумма трансферной компенсации за него составила 20,3 миллиона евро. В текущем сезоне футболист сыграл во всех 5 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 8 результативных передач.
18-летний левый вингер Педро выступает за "Зенит" с февраля 2024 года, сумма трансферной компенсации за него составила 9 миллионов евро. В текущем сезоне на счету форварда 3 забитых гола в 4 матчах во всех турнирах.
31-летний нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года, сумма трансферной компенсации за него составила 20 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сыграл за "быков" в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Дзагоев назвал троих игроков РПЛ, которых подписал бы в ЦСКА прямо сейчас
Экс-полузащитник и селекционер московского ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос о трёх игроках РПЛ, которых позвал бы к красно-синим при возможности.
Фото: ПФК ЦСКА