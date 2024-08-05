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Представители Кена отреагировали на слухи о возможном трансфере в "Спартак": никаких договоренностей нет

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Представитель агентства EMG Mundial, работающего с защитником "Галатасарая" Дерриком Кена, прокомментировал информацию о переходе своего клиента в "Спартак".
Фото: Getty Images
"Я не могу подтвердить это, у нас нет никаких договоренностей, есть несколько запросов из Бундеслиги и Серии А", - цитирует Sport24 работника агентства.

Деррик Кена, играющий на позиции левого защитника, перебрался в Турцию в феврале этого года из немецкого "Ганновера". Контракт игрока с "Галатасараем" рассчитан до 30 июня 2026 года. За турецкую команду 25-летний игрок провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передчачи на партнеров.

Галатасарай Спартак Российские трансферы
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