"У "Акрона" несбалансированная абсолютно игра — оборона, атака. Если так и будут они «шашки наголо», с открытым забралом, то будут забивать, но и пропускать будут очень много. Но я боюсь, им не выжить в РПЛ с такой открытой игрой. И для меня "Акрон" — претендент на вылет", — цитирует Писарева "РБ Спорт".
"Акрон" начал сезон-2024/25 с выездного поражения от московского "Локомотива" (2:3). Во втором туре клуб из Тольятти в гостях обыграл воронежский "Факел" (2:0). В третьем туре тольяттинцы проиграли московскому "Динамо" (0:2). Кроме того, "Акрон" в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России крупно уступил казанскому "Рубину" (0:4).
Писарев: для меня "Акрон" - претендент на вылет
Российский тренер Николай Писарев поделился своим мнением об игре дебютанта Российской Премьер-Лиги, тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"