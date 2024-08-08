"Появились еще несколько европейских вариантов. Когда будет конкретика, сообщу. У нас действующий контракт с ЦСКА, поэтому мы не суетимся. Илья получает зарплату, полноценно тренируется. Я не вижу необходимости в спешке", - сказал Помазун.
По информации портала Transfermarkt действующее трудовое соглашение Помазуна с армейским клубом рассчитано до конца июня 2028 года, его рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро. В прошлом сезоне 27-летний голкипер выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал", в 34 матчах Илья пропустил 50 мячей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 8-ми встречах.
Источник: Sport24
Агент голкипера ЦСКА Помазуна: появились еще несколько европейских вариантов
Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о продолжении карьеры своего клиента, для российского голкипера есть варианты за рубежом.
Фото: ФК "Урал"