"Многие хотят за короткую футбольную карьеру перейти в "Зенит", который много всего выигрывает. Но мне кажется, так себя вести в "Спартаке" - не очень. Нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены и вряд ли Соболева вернут в основную обойму команды", - сказал Бояринцев.
Напомним, Александра Соболева по решению руководства московского клуба отстранили от тренировок с первой командой. По информации СМИ, это случилось после того, как футболист признался главному тренеру Деяну Станковичу в том, что его мысли заняты переходом в петербургский "Зенит". В прессе писали, что Соболев этим летом может перейти к сине-бело-голубым, клубы вели переговоры, но трансфер на данный момент не состоялся. По данным источников, стороны не сошлись в цене за 27-летнего форварда.
Действующее трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал девять ассистов в 34 играх за "Спартак".
Источник: "Чемпионат"
Экс-спартаковец Бояринцев: Соболеву нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены
Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев высказался о ситуации нападающего красно-белых Александра Соболева
Фото: ФК "Спартак"