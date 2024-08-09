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В мадридском "Атлетико" подтвердили, что казанский "Рубин" ведет переговоры по трансферу нападающего Пауло

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Нападающий мадридского "Атлетико" Маркос Пауло может перейти в казанский "Рубин".
Фото: GETTY IMAGES
"Ведем переговоры с "Рубином" по Маркосу Пауло, но еще ничего не закрыто", - цитирует пресс-службу "Атлетико" "Матч ТВ".

Нападающий Маркос Пауло перешел в мадридский "Атлетико" летом 2021 года. В прошлом сезоне португалец выступал за бразильский "Сан-Паулу" на правах аренды. Нападающий отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами в 29-ти встречах. Рыночная стоимость 23-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

Атлетико Рубин
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