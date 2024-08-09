"Мог бы Соболев играть в Ла Лиге? Я не исключаю этого. Соболев — хороший нападающий. Самое главное, как игрок адаптируется к чемпионату, поэтому любой качественный футболист может заиграть на высоком уровне, если адаптируется", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал заявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что форвард отказывается выступать за красно-белых так как желает перейти в петербургский "Зенит", однако петербуржцы отказываются выплачивать за игрока 15 миллионов евро, которые требует московский "Спартак".
В прошлом сезоне Александр Соболев принял участие в 34-х встречах и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.
Рианчо: не исключаю, что Соболев мог бы заиграть в испанской Ла Лиге
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает, что форвард Александр Соболев мог бы заиграть в Испании.
Фото: ФК "Спартак"