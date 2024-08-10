"Вернется ли Промес в "Спартак"? Я думаю, что не вернется. После тюрьмы он будет не в форме и вряд ли сможет продолжить профессиональную карьеру", - цитирует Каптейнса "РБ Спорт".
Срок действия контракт между московским "Спартаком" и нидерландским футболистом Квинси Промесом истёк 30 июня. Соглашение не было продлено, поскольку 32-летний футболист с февраля находится в ОАЭ в ожидании решения вопроса о его экстрадиции на родину, где он приговорён судом к многолетнему тюремному заключению.
Журналист De Telegraaf Каптейнс объяснил, почему Промес не вернется в "Спартак"
Нидерландский журналист ежедневной газеты De Telegraaf Ерун Каптейнс объяснил, почему Квинси Промес не вернется в московский "Спартак".
Фото: "РИА Новости"